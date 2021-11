Nomine e Poltrone - Il maggiore Lazari alla guida del comandante del Gruppo di Perugia

Si è concluso, con l’insediamento, nei giorni scorsi, del nuovo Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza, il ciclo di avvicendamenti alla guida dei Reparti del capoluogo umbro.

Il Maggiore Davide Lazari è subentrato al Tenente Colonnello Doriano Primiano Di Salvatore che, dallo scorso mese di agosto, ha assunto il Comando del Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria di Perugia.

L'ufficiale, 37 anni, laureato in Giurisprudenza e in Scienze della sicurezza economico- finanziaria, ha, in precedenza, prestato servizio a Genova, poi a Bagheria, nell’hinterland palermitano, al Comando della locale Compagnia. Più di recente, è stato impiegato, a Roma, presso la Centrale Operativa del Comando Generale e, successivamente, presso la Scuola di Polizia Economico - Finanziaria, quale responsabile del polo formativo dei corsi internazionali.

Al Maggiore Lazari spetterà, ora, il compito di guidare il Gruppo di Perugia, reparto territoriale del Corpo – la cui circoscrizione di servizio comprende, oltre al capoluogo di Regione, 11 comuni limitrofi – prioritariamente impegnato nella lotta all’evasione e alle frodi fiscali e agli illeciti in materia di spesa pubblica nonché nel contrasto a forme di abusivismo commerciale, alla contraffazione, all’immissione in commercio di prodotti non sicuri o con false attestazioni di origine e provenienza, a difesa, quindi, di interessi e libertà, quanto mai esposti, nel periodo di crisi attuale, alle insidie e agli interessi della criminalità.

Nell’accogliere il Maggiore Lazari e nel formulargli i migliori auspici di buon lavoro, il Comandante provinciale, Col. t. SPEF Antonella Casazza, ha voluto esprimere il suo ringraziamento al Ten. Col. Di Salvatore per l’impegno profuso alla guida del Gruppo che, nell’ultimo anno, ha svolto un’incisiva attività di controllo economico del territorio.