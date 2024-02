Nomine e Poltrone | Cambio di guardia a Federfarma: Vitali nuovo presidente, tutte le nomine del direttivo

Cambio di guardia a Federfarma: Lodovico Vitali, titolare di farmacia del capoluogo umbro, è il nuovo presidente di Federfarma Perugia. L’associazione provinciale ha infatti provveduto ad una riattribuzione delle cariche all’interno del triennio 2023-25. Attribuite anche altre cariche: vice presidente urbano Gianluca Ceccarelli, vice presidente rurale Claudia Pimpinelli, segretario Guido Zuccari e tesoriere Luigi Santi. Consiglieri Licia Bianchi, Carlo Bondi, Angela Cruciani, Augusto Luciani, Emanuele Vescovi e Giulio Lattanzi. Sindaci effettivi sono Claudio Mariottini, Claudio Nafissi e Laura Sensini. Sindaci supplenti Gianni Carboni ed Angelica Paolucci; probiviri effettivi Massimo Ortalli, Gianfranco Rossi e Vito Betti, proboviro supplente Andrea Paoletti.

“Ringrazio chi mi ha preceduto per il lavoro svolto in questi anni – ha sottolineato Vitali – ed al tempo stesso desidero ringraziare i colleghi del consiglio per la fiducia accordatami. Si tratta di una bella responsabilità, ma so che lavoreremo con unità di intenti e grande entusiasmo. Il ruolo della farmacia è divenuto sempre più strategico e rilevante per il territorio. Grazie alla professionalità dei colleghi farmacisti, si è evoluto costantemente fino ad arrivare ad essere un presidio costantemente a disposizione del cittadino e che sulla strada tracciata grazie alla ‘Farmacia dei Servizi’, facendo rete con le altre componenti del mondo sanitario, punta a rafforzare sempre di più il concetto di tutela della salute”.