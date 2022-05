NOMINE & POLTRONE La Usl 1 ha il suo nuovo Direttore Generale della stessa Usl 1

Nella fase di riorganizzazione della Usl 1, e nell’ambito della gestione della sanità nel periodo post emergenza pandemica, Massimo Braganti, con la sua esperienza in ambito di sanità territoriale, è stato individuato come Direttore Generale della stessa Usl 1. La nomina di Braganti si inserisce in un più ampio riassetto delle managerialità della sanità regionale volto al miglioramento dei servizi al cittadino ed all’ottimale utilizzo dei professionisti disponibili.