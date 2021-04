Nomine, la Lega mette mano all'organizzazione in vista delle comunali: in campo Grosso e Santantonio

Marco Grosso è il nuovo responsabile organizzativo regionale della Lega Umbria, mentre Marco Santantonio assume l’incarico di responsabile organizzativo provinciale Perugia. Le nomine sono state rese ufficiali nel tardo pomeriggio di sabato dal segretario regionale della Lega Umbria Virginio Caparvi. Continua così la fase di riorganizzazione della Lega Umbria iniziata nel ternano con la nomina di Nico Nunzi come referente provinciale di Terni che ha lasciato l’incarico di responsabile organizzativo regionale a Marco Grosso, storico militante di Città di Castello.

Marco Santantonio prende invece il posto di Marco Grosso, che era il responsabile organizzativo provinciale Perugia. “Un in bocca al lupo a Marco Grosso – ha commentato il segretario Lega Umbria Virginio Caparvi – che ha un compito importante in vista di un ritorno alla normalità anche per quanto riguarda l’attività politica, con tante attività sul territorio da fare. Marco dimostrerà senza dubbio il suo valore nel far crescere il partito anche dal punto di vista organizzativo. Un grande in bocca al lupo a Marco Santantonio in qualità di organizzativo di Perugia. Il prossimo turno di amministrative ci vedrà impegnati in diversi comuni importanti anche nella provincia perugina”.