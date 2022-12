NOMINE E POLTRONE Tiziana Buonfiglio, amministratore Umbra Acque, al vertice anche di Asm di Terni

Altro importante riconoscimento a livello manageriale per Tiziana Buonfiglio che dal 2017 è amministratore delegato di Umbra Acque - gestore nel perugino del servizio idrico - in quota Acea, socio privato della società. Buonfiglio ora è stata nominata amministratrice delegata di Asm Terni Spa, azienda che gestisce servizi nel ternano dall'acqua, all'ambiente e all'energia. Da quest'anno in Asm è entrata Acea e altre società legate al gruppo romano con il 49 per cento delle quote.

"Voglio esprimere le mie più sincere congratulazioni per la nomina di Tiziana Buonfiglio ad amministratrice delegata di Asm Terni Spa. Sono certo che questo darà ulteriore impulso per continuare a collaborare insieme sui progetti strategici”. A dirlo il presidente di Umbra Acque, Filippo Calabrese. “La nostra Ad (Buonfiglio guida UA dal 2017, ndr) ha sempre dimostrato grandi capacità professionali e umane e il nuovo incarico affidatole nella multiutility dei servizi ne è l’ennesima testimonianza. Sono sicuro – conclude Calabrese – che anche in Asm saprà dimostrare tutte le sue qualità di manager e di persona sensibile alle esigenze dei territori”.