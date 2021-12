NOMINE E POLTRONE Azienda Ospedaliera di Perugia, De Filippis sostituisce il dimissionario Giannico

Dopo le dimissioni di Marcello Giannico - ha vinto un concorso da dirigente all’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma -, la Regione dell'Umbria ha nomitato come suo sostituto Giuseppe De Filippis, attuale direttore sanitario, e ora anche direttore generale facente funzioni dell’Azienda Ospedaliera a decorrere dal 1 dicembre 2021 e fino alla nomina del Direttore generale. Quindi una nomina temporanea.

IL PROFILO - Giuseppe De Filippis, napoletano, 55 anni, laureato in medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino e specializzato in Igiene e Medicina Preventiva presso la stessa università. Il dottor De Filippis ha maturato una pluriennale esperienza professionale come direttore sanitario nelle maggiori aziende ospedaliere e sanitarie del nord Italia. L’ultimo incarico lo ha ricoperto alla direzione sanitaria della Fondazione I.R.C.C.S. – Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano.