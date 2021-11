Nodo di Perugia, incontro Comitato-Giunta: "Giuste le modifiche. Sindaco Romizi pronto a collaborare ma serve confronto"

"Fra le tante proposte e controproposte avanzate, l’unica veramente concreta e realizzabile al momento appare al Comitato la realizzazione del “Nodino” che l’ANAS definisce testualmente “risolutiva” per i problemi di Ponte San Giovanni": lo hanno ribadito i portavoce del comitato "Chi salverà Ponte San Giovanni" al sindaco Adrea Romizi e agli assessori Margherita Scoccia, Otello Numerini e Luca Merli nell'incontro avuto a Palazzo dei Priori per fare il punto sui motivi della nascita del comitato civico in cerca di soluzioni per un quartiere invaso dal traffico e a rischio salute a causa di una E45 e di un raccordo non più in grado di assorbire i flussi di traffico.

Il Comitato ha analizzato il progetto, con le numerose modifiche mirate a eliminare le criticità esistenti nella precedente redazione, relative specialmente al danno ambientale che si sarebbe apportato - definito dai portavoce: "in modo inaccettabile" - alle qualità paesaggistiche e al pregio ambientale del borgo e del bosco di Collestrada. Migliorie dunque accettate e auspicate e altre suggerite come quelle da apportare al tratto successivo allo sbocco della

galleria e all’attraversamento del territorio di Balanzano. Migliorie alle quali, peraltro, l’ANAS si dice disponibile nella fase di partecipazione pubblica dell’opera.

Secondo il Comitato il sindaco, di fronte alla riproposizione del progetto, con le correzioni migliorative che tengono conto di un miglior inserimento ambientale, "si è dichiarato disponibile a riprendere in considerazione l’opera, auspicando l’apertura di un tavolo di confronto tra Regione, Comune

di Perugia e Comune di Torgiano, per verificare tutti gli aspetti progettuali capaci di venire incontro alle esigenze di tutti i soggetti interessati". Un punto di partenza coronato anche dalla presa di posizione del Comitato “Chi salverà Ponte San Giovanni?” pronto a collaborare ma con nessuna intenzione di "creare contrasti con altre comunità del territorio, con le quali esistono affinità di lunga data, omogeneità di interessi e stretti rapporti anche personali".