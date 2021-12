Nocera Umbra, cacciatore si perde nel bosco: scatta l'allarme, ritrovato

Allarme nel giorno di Santo Stefano per un cacciatore scomparso. I vigili del fuoco di Gaifana e i carabinieri di Nocera Umbra sono intervenuti in località Montecchio per ritrovare un 76enne che si è perso nel bosco durante una battuta di caccia con il figlio.

Allertate anche la squadra cinofila e la Ucl (Unità di Comando Locale) dei vigili del fuoco per coordinare le operazioni in loco.

I soccorritori hanno individuato l'auto dell'uomo, ma non il 76enne. Hanno battuto la zona palmo a palmo, sotto una pioggia battente. Fortunatamente l'uomo è riuscito a raggiungere un'abitazione della zona e ad avvertire i soccorritori. E' stato recuperato.