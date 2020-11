Nocera Umbra, blitz dei Carabinieri in un appartamento: sequestrate 190 dosi di coca

Intensificati i controlli antidroga da parte dei Carabinieri della Stazione di Nocera Umbra. I militari hanno effettuato un blitz in un appartamento dove viveva un 29enne di origini tunisine residente da molti anni in Umbria. In un cassetto del comodino della stanza da letto è stato trovato un “sasso” di cocaina. Sequestrati anche banconote per un totale di 1.800 euro, ritenuto denaro provento dell’attività illecita. La cocaina sequestrata, pari a 190 dosi, avrebbe fruttato sul mercato circa 8mila euro. Il 29enne è stato portato nel carcere di Spoleto.