Rifiuta il vaccino e diventa assente ingiustificato dal lavoro, il Tar rigetta il ricorso del vigile del fuoco sospeso dallo stipendio

La mancata vaccinazione diventa assenza ingiustificata dal lavoro, con la conseguenza “di non debenza della retribuzione né di altro compenso o emolumento, comunque denominati, incluse tutte le componenti della retribuzione, anche di natura previdenziale, per il periodo ... al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco assente ingiustificato dal servizio”.

La conferma nella sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria che ha respinto il ricorso di un vigile del fuoco, difeso dall’avvocato Fabrizio Maria Sansi, che aveva chiesto l’annullamento di tutti gli atti con i quali era stata “disposta la sua sospensione dall’attività lavorativa a causa del mancato assolvimento degli obblighi vaccinali per il Covid-19 e della conseguente mancata esibizione della c.d. certificazione verde” e che aveva portato poi a decretare “il periodo di assenza ingiustificata dal lavoro” e la non avere diritto alla “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, incluse tutte le componenti della retribuzione, anche di natura previdenziale, per un totale di giorni 47”.

Nel ricorso il vigile del fuoco sosteneva “l’illegittimità delle disposizioni che prevedevano che il rilascio della certificazione verde fosse condizionata, tra l’altro, alla vaccinazione anti SARS-Cov-2, in quanto i preparati vaccinali non sarebbero capaci di immunizzare dal virus, ma solo di scongiurare le conseguenze severe della malattia, con la conseguenza che l’imposizione per legge dell’obbligo vaccinale sarebbe in contrasto con i canoni costituzionali della necessità, della proporzionalità, dell’adeguatezza e della temporaneità, comprimendo illegittimamente, seppur temporaneamente, il diritto al lavoro, senza apportare alcun beneficio alla salute individuale e collettiva”.

I giudici amministrativi, dopo aver elencato tutti gli atti amministrativi e di governo relativi all’emergenza sanitaria da Coronavirus, hanno dichiarato “non fondata la questione di legittimità costituzionale” in merito all’obbligo vaccinale, non solo per “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario” e “la sospensione di costoro dall’esercizio della professione in caso di inadempimento”, ma anche per “i dipendenti pubblici operanti nei comparti della difesa, della pubblica sicurezza e del soccorso pubblico” e “al personale della scuola”.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la conferma delle sanzioni emessa all’epoca dei fatti.