I No Vax dell'Umbria in piazza nel giorno della Memoria e si paragonano agli ebrei perseguitati: "Non iniziò con le camere a gas..."

"Non iniziò con le camere a gas. Non iniziò con i forni crematori. Non iniziò con i campi di concentramento e di sterminio (...). Iniziò con i politici che dividevano le persone tra “noi” e “loro”. Iniziò con i discorsi di odio e di intolleranza, nelle piazze e attraverso i mezzi di comunicazione": il movimento no green pass e no vax dell'Umbria ha preso in prestito questa drammatica riflessione di Primo Levi, relativa alla persecuzione degli ebrei culminata con l'olocausto, per annunciare una manifestazione prevista per il 27 gennaio - giorno della memoria - in Piazza Italia a Perugia. I No-Vax si paragonano agli ebrei della Germania di Hitler e considerano il governo Draghi ispirato da ideali e politiche fascio-naziste. Nella locandina la frase riportata è chiara: "Ricordiamo in ogni città d'Italia le vittime della persecuzione nazifascita, le stesse che il Governo Draghi sta applicando contro i tanti cittadini che non accettano l'ingiusto obbligo vaccinale".

Frasi e accuse molto forti che hanno subito suscitato reazioni a livello politico. In prima linea la capogruppo regionale del Pd, Simona Meloni: “Ho inviato alla presidente della Giunta, Donatella Tesei, una richiesta formale e urgente affinché si attivi presso la Prefettura allo scopo di ritirare l’autorizzazione alla manifestazione annunciata dagli estremisti No Vax del ‘Fronte del dissenso’. Stando a quanto da loro stessi annunciato, infatti, essi intenderebbero manifestare il proprio, legittimo, dissenso sulle politiche di contenimento della pandemia da Covid 19 ritrovandosi domani, giorno della Memoria, anche a Perugia, ‘vestendo le stesse divise dei deportati nei campi di concentramento su cui sarà esposta la stella di David con su scritto No green pass’”. Sul vestiario provocazione nelle pagine social non c'è traccia ad onor del vero. Per il momento la manifestazione è confermata.