Nino Frassica indagato, le ipotesi di reato: diffamazione aggravata, stalking e istigazione a delinquere

L'attore Nino Frassica è stato iscritto nel registro degli indagati della Procura di Spoleto. A riportare la notizia i quotidiani locali. Le ipotesi di reato, tutte al vaglio degli inquirenti, sono tra le altre diffamazione aggravata, stalking e istigazione a delinquere. Insieme a lui sono indagate anche la moglie e della figlia della donna.

Frassica, secondo i quotidiani, compare nel fascicolo aperto dopo la denuncia di una coppia residente in piazza Campello tirata in ballo per la scomparsa del gatto Hiro durante le riprese di Don Matteo.