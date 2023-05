Chiede il permesso di soggiorno, ma il datore di lavoro è irreperibile e non sono stati pagati i contributi

Chiede il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ma non può dimostrare di aver versato i contributi pensionistici e il datore di lavoro è irreperibile.

Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha respinto il ricorso di uno straniero, difeso dall’avvocato Teresa Fezzigna, con il quale aveva chiesto l’annullamento, con sospensione dell’efficacia, del diniego della Questura di Perugia al rilascio permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

La Questura di Perugia ha rigettato la domanda di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato in quanto risultava il mancato versamento degli oneri retributivi e l’irreperibilità del datore di lavoro.

Lo straniero ha contestato tale motivazione, “non essendo corretto privare il lavoratore straniero del titolo di soggiorno per inadempimenti che dipendono dalla condotta di altri soggetti” e insistendo sul rilascio di “ un permesso di soggiorno per attesa occupazione”.

Per i giudici amministrativi il ricorso è infondato e va respinto “non sussistendo i presupposti per l’accoglimento della domanda di permesso di soggiorno”, in quanto “il mancato versamento degli oneri retributivi e l’irreperibilità del datore di lavoro devono infatti ritenersi elementi chiari ed inconfondibili da cui desumere non soltanto l’insussistenza di un reddito da fonte lecita sufficiente al proprio sostentamento, ma anche l’inesistenza dello stesso rapporto di lavoro sulla base del quale è stato chiesto il rilascio del permesso di soggiorno”.

Non depone a favore del ricorrente, infine, il fatto che lo stesso risulti condannato in via definitiva alla pena di 3 anni di reclusione e 14.000 euro di multa per detenzione e spaccio di stupefacenti, reato ostativo al rilascio del permesso di soggiorno.