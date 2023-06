Chiede il permesso di soggiorno per lavoro e ricongiungimento: ma non lavora e non ha famiglia

Chiede la protezione internazionale, poi il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e di ricongiungimento, ma dagli accertamenti emerge che non ha diritto a nessuna di queste opportunità.

L’uomo, uno straniero difeso dall’avvocato Alessio Trotta, ha fatto ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria chiedendo l’annullamento del rigetto dell’istanza di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, emesso dalla Questura di Perugia.

Dagli atti versati nel procedimento amministrativo emergeva che “il preavviso di rigetto era stato inviato dall’amministrazione resistente al recapito in Italia indicato dallo stesso richiedente nell’istanza di permesso di soggiorno e che la comunicazione non fu recapitata perché il destinatario risultò sconosciuto al medesimo indirizzo”.

Risulta altresì che l’istanza di protezione internazionale era stata respinta dalla competente Commissione territoriale e confermata dalla Corte d’appello di Perugia con sentenza non impugnata per cassazione.

Il titolo di soggiorno temporaneo accordato in attesa della definizione del citato giudizio era scaduto.

Il ricorrente non risultava essere uscito dal territorio italiano ed esservi successivamente rientrato in virtù di un visto che gli consentisse di svolgere attività lavorativa; che lo stesso non risultava avere richiesto l’accesso alla procedura di emersione e che, comunque, l’attività lavorativa svolta (operaio edile) non rientrava tra quelle per le quali era data la possibilità di emersione; che, infine, non risultava che l’interessato convivesse con familiari con i quali potesse essere chiesto il ricongiungimento.

Ne consegue la conferma del rigetto del ricorso.