“Un tempo lo amavo, adesso non più, ma non è vero che mi picchiava": assolto

“Un tempo lo amavo, adesso non più, ma non posso accusarlo di cose non vere”. Una ritrattazione completa che salva l’ex dalla condanna per maltrattamenti.

Una dichiarazione che i giudici della Corte d’appello hanno preso in considerazione dichiarando che “le ritrattazioni della persona offesa con riguardo alla condotta violenta e minacciosa dell’imputato costituiscono prova in ordine alla mancanza di colpevolezza dell’imputato per il delitto di maltrattamenti in famiglia”.

Nel corso del processo di secondo grado è stato ritenuto “privo di fondamento il quadro delle accuse mosse dalla persona offesa nei confronti dell’imputato per il delitto di maltrattamenti in famiglia, considerato che la vittima nel momento in cui era stata escussa in udienza aveva offerto un quadro dei fatti obiettivamente ridimensionato rispetto a quanto dichiarato precedentemente affermando che ella non era più innamorata dell’imputato e che voleva chiudere la loro relazione, ma che non ricordava se fosse mai stata ingiuriata dal compagno e negava di essere stata da lui picchiata”.

Secondo le dichiarazioni della donna “l’ex compagno aveva usato frasi denigratorie nei suoi confronti, ma si era trattato di episodi sporadici e reciproci ed inoltre non risultava che la stessa fosse stata attinta da frasi minacciose da parte dell’imputato per le quali non aveva mai presentato istanza punitiva”.

Da qui la decisione della Corte di ritenere non sussistenti “i presupposti del reato abituale di maltrattamenti connotato da una costante sopraffazione di un soggetto dominante verso l’altro più debole”.