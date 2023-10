"Le accuse sono state archiviate, rivoglio la licenza di caccia", Prefettura e Tar dicono di "no"

Il procedimento penale è stato archiviato e il cacciatore chiede la revoca del decreto con il quale gli è stata tolta la licenza di caccia e la possibilità di detenere armi e munizioni, ma la Prefettura dice di “no”: troppo pericoloso.

E così scatta il ricorso dal Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria per chiedere l’annullamento del decreto della Prefettura di Perugia e della Questura di Perugia, in modo da tornare in possesso di licenza e armi.

Licenza e armi che sono state tolte all’uomo a seguito di una denuncia-querela per atti persecutori presentata nei suoi confronti dalla ex badante della madre, con la quale il ricorrente aveva intrattenuto una relazione extraconiugale e determinata da intenti vendicativi rispetto al licenziamento intimatole dalla moglie. Denuncia che non ha portato a nulla, visto che il procedimento penale è stato archiviato. Alla richiesta di restituzione, però, la Prefettura ha risposto “negativamente in quanto, pur prendendo atto dell’archiviazione del procedimento penale la condotta tenuta in occasione degli episodi da cui ha avuto origine il provvedimento stesso denota scarso autocontrollo e mal si concilia con la detenzione delle armi. Il decreto deve, pertanto, ritenersi tuttora valido”.

Una seconda istanza di revoca subiva lo stesso destino con la Prefettura che “rigettava nuovamente, confermando il precedente provvedimento in quanto dall’istruttoria non erano emerse novità”.

Una nuova richiesta veniva accompagnata da una dichiarazione “della moglie secondo cui egli sarebbe persona affidabile e rispettosa della legge”; ma anche questa volta non c’era nulla da fare con la Prefettura che respingeva la domanda.

Secondo i giudici amministrativi “l’originario divieto di detenzione armi, così come la successiva revoca del porto di fucile ad uso venatorio” sarebbero “effettivamente motivati sul contenuto della denuncia querela presentata” dalla ex badante “per atti persecutori, e sicuramente la gravità delle accuse erano tali da porre in dubbio l’affidabilità del ricorrente e giustificare i provvedimenti restrittivi adottati, che come più volte ricordato dalla giurisprudenza, non hanno carattere punitivo sanzionatorio bensì meramente preventivo - cautelare”.

L’avvenuta archiviazione del procedimento per la ritenuta infondatezza nel merito della notizia di reato, lo abilitava alla presentazione di una istanza di rivalutazione della sua posizione, ma l’istruttoria della Prefettura “ha considerato il comportamento tenuto dal ricorrente, da cui si traggono valutazioni non irragionevoli né illogiche”, visto anche “il decorso di un lasso di tempo ragionevole e il sopravvenuto mutamento sostanziale delle circostanze valorizzato nel provvedimento, intendendosi come tali delle effettive sopravvenienze positive in fatto. Detti requisiti sono entrambi carenti nel caso di specie”.

Il ricorso viene respinto, “fatta salva la facoltà della parte ricorrente di presentare una nuova istanza di revoca del divieto di detenzione armi, che la Prefettura potrà valutare nel rispetto dei principi” di legge.