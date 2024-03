Esce dal carcere e va a rubare nelle case: impossibile concedere la libertà controllata al ladro seriale

Esce di carcere e si rimette a rubare e delinquere. Così quando chiede la libertà controllata, con la fedina penale tanto lunga, piena di reati commessi tra un giudizio e l’altro, anche la Cassazione non può far altro che confermare la decisione della Corte d’appello di Perugia che lo ha condannato a 2 anni e 4 mesi e 800 euro di multa.

L’imputato si era rivolto alla Cassazione non tanto per ottenere la riforma della condanna per il reato di tentato furto aggravato in abitazione, quanto sul rigetto della richiesta di sostituire la pena irrogata con la libertà controllata.

Secondo i giudici di Cassazione “la finalità della concessione della libertà controllata è quella di favorire il reinserimento sociale del condannato”, ma l’imputato nel corso della sua vita ha dimostrato che “sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato”. Scorrendo la fedina penale, infatti, si nota che “egli continuato a delinquere in modo pressoché ininterrotto”, facendo “ritenere che egli non avrebbe rispettato i molti e pesanti obblighi imposti dalla sanzione della libertà controllata”.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3mila euro a favore della Cassa delle ammende.