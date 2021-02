Nidi e scuole dell'infanzia a Perugia, nuova ordinanza per chiusura: "Contagi alti tra i bambini"

"L’Amministrazione comunale, alla luce delle condizioni epidemiologiche critiche nella città di Perugia, ha deciso di non riaprire le strutture socio educative per l’infanzia e assumere un provvedimento volto a tutelare la salute delle comunità". Anche i vertici di Palazzo dei Priori prendono posizione dopo il Decreto del Tar dell’Umbria che sospende l’ordinanza regionale di chiusura di nidi e infanzia. Il sindaco dunque firmerà una ordinanza specifica con durata fino al 21 febbraio prossimo.

"Allo stato attuale non ci sono le condizioni sanitarie e di sicurezza tali da consentire la riapertura delle strutture. I dati odierni, diramati dalla Regione Umbria, vedono un totale di 2065 positivi al Covid, 535 ricoverati di cui 84 in terapia intensiva e 904 deceduti mentre nella fascia di età compresa tra 0 e 5 anni è stata riscontrata un’incidenza di 356,20 casi per 100 mila abitanti con un incremento di contagi in repentina crescita nella fascia 6-10 anni (509,19)".