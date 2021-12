Perugino accoltellato a New York senza motivo, il bollettino medico dell'Ospedale: l'aggressore era stato già arrestato 11 volte

Continuano a migliore le condizioni di Roberto Malaspina, lo studente perugino di 27 anni rimasto coinvolto nell'assurdo gesto contro persone prese a caso da parte del killer, Vincent Pinkney, 25 anni a New York, che ha ucciso un ricercatore italiano Davide Giri. Roberto era arrivato da un giorno nella Grande Mela dove aveva previsto un periodo di studio di sei mesi. Il nuovo bollettino emesso dall'ospedale Mount Sinai Morningside alla famiglia del perugino indica un miglioramento costante che se confermato permetterà a breve il trasferimento dalla terapia intensiva ad un reparto ordinario. E nel giro di 3-4 giorni le dimissioni.

Il giovane sarebbe intenzionato a restare negli Usa per proseguire la sua avventura professionale ma tutto dipenderà dalle sue condizioni di salute post-ricovero. Il killer lo aveva colpito più volte con un coltello all'addome e alla schiena. Da quanto si è appurato Roberto non conosceva l'altro ricercatore italiano che è stato colpito a morte mentre tornata da una partita di calcio ell'Upper West Side di Manhattan. Probabilmente il killer li ha selezionati a caso perchè bianchi, ma tutto è ancora in fase di analisi investigativa. Pinkney è un criminale abituale: era stato arrestato già 11 volte. Sequestrata l'arma del delitto: un coltello da 15 centimetri utilizzato in cucina. L'aggressore dopo il raid ad Harlem è stato ritrovato e fermato dalla Polizia a Central Park. Non ha spiegato i motivi del suo gesto folle.