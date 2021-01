Nevicate copiose in Valnerina e Colfiorito. Disagi sul passo della Somma. Tutte le strade a rischio

Una copiosa nevicata sta riguardado da oggi la Valnerina: non solo i passi ma ora anche i centri sono sotto una coltre di neve di fresca. I problemi principali riguardano le strade che sono continuamente ricoperte dal manto bianco nonostante gli spazzaneve della Provincia e dell'Anas in azione. Si registrano anche rami caduti e alberi spezzati dal peso della neve accumulato in queste. Alcune frazioni sono senza luce e riscaldamento. Il consigliere provinciale delegato alla Viabilità Gino Emili che ha raccontato di rami caduti causa del peso della neve e di una situazione sempre più difficile con il passare delle ore. “I mezzi impegnati non fanno in tempo a pulire le strade che già si riforma uno strato di neve. Per ora sono tutte percorribili le strade, ma se continua così vedremo il da farsi”.

Anche l'Anas in prima linea: "Al momento si registrano rallentamenti per mezzi in azione con qualche criticità per alberi abbattuti dalla neve. In particolare, sulla strada statale 3 “Via Flaminia” si transita con catene montate o pneumatici invernali in corrispondenza del valico della Somma, tra Spoleto e Terni". Rallentamenti anche sulla SS209 “Valnerina” e sulla SS685 “delle Tre Valli Umbre” tra Cerreto di Spoleto e Norcia. Nella stessa area si registrano rallentamenti per neve sulla SS320 “di Cascia” e sulla SS471 “di Leonessa”. Nevica anche sulla statale “della Val di Chienti” a Colfiorito ma senza criticità rilevanti.