Maltempo, mezza Umbria alle prese con la neve, vento forte e gelo sulle strade. Perugia: in centro e collina sui 10 centimetri

In gran parte della Provincia di Perugia sta nevicando da ieri notte con accumuli tra i 2 e 15 centimetri di neve. Forte raffiche di vento stanno spazzando i territori abbassando la temperatura e sulle strade, da questa mattina, è scattato l'allarme ghiaccio. In Alta Umbria e lungo l'appennino umbro-marchigiano polemiche per via del mancato passaggio deli spazzaneve sulle strade come Flaminia, Perugia-Ancona e passi di Fossato e dell'Altotevere (fino alle 7 di questa mattina). Ma il piano neve si sta muovendo e si spera possa raggiungere tutte le criticità segnalate. Per Umbria Meteo: le temperature continueranno a calare su tutta l'Umbria con nevicate che si estendenderanno a gran parte della regione (anche nel ternano e sta nevicando anche a Bastia e in zona Assisi).

"Nelle prossime ore tendenza al miglioramento da nord ovest con precipitazioni che andranno concentrandosi nel sud della regione e soprattutto in Appennino, temperature in ulteriore calo": prevedono da Umbria Meteo. Da ieri notte nevica anche a Perugia: raggiunti i 10 centimetri in alcune zone del centro storico e nelle zone più alte della città in direzione Corciano. Molte aree non innevate (come l'area dei ponti) ma neve sui 5 centimetri al confine con Gubbio e ma anche a Fontignano, Cenerente e aree limitrofe. "Nelle preossime ore continuerà a nevicare, quindi raccomandiamo massima attenzione a chi dovrà muoversi in auto, visto che potrebbero esserci tratti ghiacciati nelle strade più in pendenza della città":ha ribadito Michele Cavallucci Staff Perugia Meteo. Neve in arrivo anche a quote minori anche su Foligno e Spoletino e media valle del Tevere ma non si prevedono accumuli di rilievo (fatta eccezione nelle frazioni sopra i 450 metri).