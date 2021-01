Maltempo in Umbria, nevica in gran parte della provincia anche a valle: strade gelate e imbiancate

Sta nevicando in gran parte della provincia di Perugia anche a quote relativamente basse (tra i 250-300 metri). Intorno alle 9.15 dai primi fiocchi si è passati direttamente ad una nevicata di media entità che ha subito imbiancato prati, tetti e strade. Tutto questo grazie alla temperature sotto lo zero che hanno gelato l'Umbria nella notte appena trascorsa (minime anche - 5).

Le nevicate più intense si stanno verificando in Altotevere, a Gubbio, Gualdo, montagna di Foligno e Valnerina. Ma i fiocchi stanno scendendo regolarmente anche nel tuderte, nevischio o misto acqua-neve anche sul Trasimeno e sopra i 400 metri nel perugino. Dalle prime indicazioni che arrivano dai vari distretti umbri in chiave Piano Anti-Neve si consiglia massima prudenza sui valichi dell'appennino: in particolare Bocca Trabaria, Fossato di Vico e Somma.

Le nevicate al momento sono notevolmente più forti di quanto previsto 24 ore fa dove si parlava di tanto freddo e qualche fenomeno ma con accumuli modesti. In alcune zone di Città di Castello, Gubbio, Gualdo e Valnerina si è già vicini a 5 centimetri di neve dopo un'ora dai primi fiocchi. Le nevicate dovrebbero perde di intensità nella tarda mattina di oggi per poi riprendere nel pomeriggio. Difficile capire al momento se provocheranno accumuli tali da creare disagi.

IN AGGIORNAMENTO