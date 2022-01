Nevicata a Perugia in centro storico: tetti e prati imbiancati. Le immagini dai Giardini Carducci. Neve anche in provincia

L'ultimo giorno di vacanza è segnato da una discreta nevicata - addirittura oltre le previsioni - che sta riguardando il centro storico e gran parte delle zone collinari di Perugia. Non ci sono al momento problemi alla circolazione sulle strade interne nel capoluogo umbro. La temperatura oscilla tra gli zero e 1° grado centigrado. Fiocchi stanno attaccando al suolo dai 400 metri sul livello del mare. Le nevicate non sono abbondanti e si prevedono accumuli modesti. Ma potrebbero andare avanti fino alle tarda serata di oggi.

Al momento le nevicate maggiori si registrano in Altotevere dove Città di Castello (nella foto in basso), San Giustino e Umbertide, i centri principali, sono tutti imbiancati. Sui valichi è scattata la massima prudenza dato che al suolo si registrano già 5 centimetri di neve fresche ma anche in questo caso il transito non subisce problemi. La perturbazione si attende ora anche nei centri principali dell'appennino umbro-marchigiano nell'area dell'Alto Chiascio, Valnerina e montagna del folignate. Al momento qui soltanto fiocchi e accumuli in quota. Questa mattina le temperature più basse registrate sono state meno 2 gradi in Altotevere.

Area del Trasimeno, Media Valle del Tevere e Assisi-Bastia sono invece sotto una pioggiarella mista neve e anche nel pomeriggio, secondo gli esperto meteo, la situazione non dovrebbe cambiare.