Maltempo, ghiaccio e vento forte creano problemi sulle strade. La mappa degli interventi sul territorio

In alcune zone dell'Umbria sta continuando a nevicare, anche se in maniera moderata. Le strade sono tutte percorribili al momento ma il vento sta creando degli accumuli che necessitano della costante opera degli spazzaneve. La grande paura ora è il ghiaccio alimentato da temperature pesantemente sotto lo zero da oggi pomeriggio fino a tutto domani. Le nevicato sono previste ancora nel pomeriggio ma è previsto un miglioramento deciso nelle prossime ore. "Questa situazione - spiegano gli esperti di Umbria Meteo - andrà avanti fino al pomeriggio odierno quando il flusso di aria fredda inizierà a calare. Questo calo però, oltre ad una diminuzione delle nubi con rasserenamenti da ovest, determinerà anche un calo della ventilazione tanto che durante le prossime ore notturne è atteso un ulteriore calo delle temperature, domattina potremo registrare le temperature più basse dell'inverno, in alcuni casi sottozero anche a due cifre".

La provincia ha fatto il punto sul piano neve attuato in tutta l'Umbria. A Città di Castello e Gubbio, dove sta riprendendo a nevicare nelle zone più collinari, come Parnacciano e Monte Santa Maria Tiberina, uomini e mezzi della Provincia, con il supporto di ditte specializzate, hanno liberato le strade con i mezzi spalaneve e spargisale per garantire la percorribilità.

Circolazione regolare anche nelle zone di Foligno e Gualdo Tadino dove sono in corso opere di rifinitura, compresi i trattamenti antigelo. Sulle strade dell’Appennino a causare qualche piccolo disagio è stato il vento che ha creato cumuli di neve, prontamente rimossi dal personale in servizio. Il territorio della Valnerina attualmente è interessato da vento e sta nevicando. La struttura manutentiva della Provincia, affiancata dalle ditte incaricate, ha già effettuato il trattamento antigelo ed è presente sulle strade che sono tutte libere e transitabili. Nella zona di Castelluccio si riscontrano problemi di visibilità in alcuni punti a causa del forte vento che accumula neve sulla carreggiata e complica le operazioni di disgelo, senza compromettere la circolazione. La Provincia continuerà, anche nelle prossime ore, a monitorare la situazione per garantire una viabilità sicura sulle strade di propria competenza.