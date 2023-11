La prima neve sull'Appennino umbro diventa meta di gite domenicale: impantanamenti, auto di traverso per ore

E' un grande classico: la prima neve dell'autunno sull'appennino umbro-marchigiano - arrivata in anticipo rispetto al passato - ha attratto molte famiglie del posto e di altri comuni dell'Umbria propensi ad una piccola gita domenicale con prole al seguito. In molti hanno pensato, pur non avendo le precauzioni necessarie, che quei pochi centimetri di neve, per l'altro concentrati sui prati piuttosto che sulle strade, non avrebbe fatto correre pericoli. Ma in Val di Ranco, sul Monte Cucco - famoso per le gare mondiale di deltaplano e non solo -, le cose sono andate diversamente: alcune auto si sono trovate bloccate sulla strada a causa soprattutto del ghiaccio, altre per fare inversione di marcia sono finite sulle neve fresca slittando ad ogni tentativo di uscita. In pochi, quelli con mezzi adeguati, hanno raggiunto la vetta o sono riusciti a liberarsi dall'ingorgo. Il tutto a temperature sempre più basse e con il calare progressivo del sole. C'è stato bisogno dell'intervento dei Vigili del Fuoco per liberare famiglie e coppie dalla morsa del ghiaccio e della neve. Per evitare altri incidenti la strada provinciale in direzione Monte Cucco è stata chiusa, in attesa di rimetterla in sicurezza dopo il passaggio di spazzaneve e spargisale. La prima neve è sempre bella da vedere ma senza i mezzi adeguati diventa una trappola pericolosa.