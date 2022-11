Nella rete della Squadra Mobile di Perugia finisce un boss dell'eroina in città; sequestrati 45 "pezzi" e il kit del confezionamento

La rete quotidiana e invisibile della Squadra Mobile di Perugia pesca un pesce importatore della droga che alimentava il mercato cittadino. Si tratta di un 28enne, con numerosi precedenti di polizia e gravato dalla misura cautelare dell’obbligo di dimora, trovato in possesso di 45 involucri con eroina. Sequestrati anche 550 euro. In casa gli agenti, per chiudere il cerchio, una busta contenente della sostanza da “taglio” e tutto il materiale atto al confezionamento delle dosi. Dopo gli ulteriori accertamenti, gli agenti hanno accompagnato il ragazzo presso gli uffici della Questura di Perugia per le attività di rito, al termine delle quali è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e portato al Carcere di Perugia – Capanne.