"Mi sono ammalato durante la naja", dopo 67 anni vuole la pensione di invalidità

Fa causa al Ministero della Difesa per una polmonite contratta durante la leva nel 1956 e con postumi scoperti nel 2019, ma la Corte dei conti respinge il ricorso per la pensione di invalidità.

L’uomo, difeso dall’avvocato Paolo Bonaiuti, “già soldato di fanteria, congedato il 16 marzo 1958”, ha presentato ricorso contro il diniego di “pensione privilegiata” sostenendo di essere stato chiamato alle armi il 17 luglio 1956, ma di non aver ottemperato perché ricoverato in ospedale per appendicite acuta. Finita la convalescenza veniva richiamato il 10 ottobre 1956 e arruolato. L’8 maggio 1957 veniva ricoverato in ospedale e rientrava in caserma un mese dopo. Mandato in licenza di convalescenza passava il restante periodo di leva negli ospedali militari di Perugia e Padova, fino al congedo illimitato del 15 marzo 1958.

Con il ricorso l’uomo chiedeva “la declaratoria del diritto alla pensione privilegiata di settima o, quanto meno di ottava categoria” per la sua patologia pleurica e polmonare tubercolare, contratta a suo dire durante il periodo di leva.

Per i giudici contabili, nella funzione pensionistica, il ricorso è infondato, in quanto le patologie di cui soffre il ricorrente sono tutte anteriori al servizio di leva e già nel referto “reso in sede di controllo dal Reparto osservazioni dell’Ospedale militare di Perugia in data 9 luglio 1957 sottoscritto dal direttore del Reparto stesso nel giudizio diagnostico” dove non si ravvisa alcuna “infermità e lesione a grado invalidante in atto’ con contestuale provvedimento di idoneità” al servizio militare, con la “patologia, che nel caso in questione risulta del tutto guarita senza alcun esito invalidante già otto mesi prima del collocamento in congedo per fine ferma”.

Da qui il rigetto della richiesta di pensione privilegiata.