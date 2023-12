Tanti doni da aziende e cittadini per il Pranzo di Natale della Caritas: oltre cento ospiti, da persone sole a famiglia intere in difficoltà

Cento cittadini - già in difficoltà economica e sotto l'assistenza della diocesi - saranno gli ospiti del “Pranzo di Natale” offerto dalla Caritas diocesana a cui prende parte anche l’arcivescovo Ivan Maffeis, che quest’anno sarà servito la Mensa “Don Gualtiero” del “Villaggio della Carità-Sorella Provvidenza” di Perugia Sono persone in difficoltà, anche sole, oltre interi nuclei familiari che non riescono a sbarcare il lunario.

Il direttore della Caritas diocesana don Marco Briziarelli, che fin d’ora ringrazia quanti si stanno prodigando per la riuscita di questo pranzo, ad iniziare dalle realtà produttive che hanno fornito alcuni generi alimentari per preparare il pranzo, come la Coldiretti e “Le Radici-Società Agricola” (che ha donato i panettoni), coglie con immensa gioia quanti si sono lasciati coinvolgere nell’iniziativa, vissuta anche come un’ulteriore occasione di conoscenza della Caritas e dei suoi servizi rivolti ai più fragili e a quanti vivono ai margini della società.

«Anche piccoli gesti e segni – commenta don Marco Briziarelli –, come i centro tavola e i segnaposto, donati da ragazzi e ragazze del dopocresima della parrocchia dei Ss. Andrea e Lucia in Cattedrale, e dai fanciulli della scuola d’infanzia “Donati Ticchioni” di Perugia, sono molto significativi e lasciano ben sperare per un futuro più solidale e meno individualista».