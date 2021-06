Nastri d'Argento, l'esordiente attore perugino Costantini trai sei papabili per la vittoria del Premio Gugliemo Biraghi

Sotto i riflettori Jacopo Costantini, un attore perugino di sicuro talento. Nella lista dei Nastri d’Argento. Un riconoscimento importante per il giovane Costantini, all’esordio nel ruolo di protagonista in un film che ha riscosso molti apprezzamenti dalla critica ed è piaciuto ad Oliver Stone. Personaggio di rango che ha definito il film “affascinante e bello nella sua semplicità”. I Nastri d’Argento (giunti alla 75.ma edizione) segnalano il talento di 6 giovanissimi attori esordienti di oggi che saranno di certo tra i protagonisti di domani. Si tratta del Premio Gugliemo Biraghi, assai prestigioso.

Nel ristretto elenco di sicure promesse si annovera il nostro Jacopo Costantini, protagonista, assieme a Lodo Guenzi (Lo Stato Sociale) e Matteo Gatta, del film “Est - Dittatura last minute”, di Antonio Pisu. L’opera è stata presentata come film d’apertura della sezione non competitiva delle Giornate degli Autori, tenute nell’àmbito della 77a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Si tratta di un road-movie ambientato alla vigilia della caduta del muro di Berlino, tratto da una storia vera, girato tra il cesenate e la Romania. Il premio porta bene ed è stato conseguito, fa gli altri, da Elio Germano, Isabella Ragonese, Riccardo Scamarcio.

Per quel che vale, l’Inviato Cittadino ricorda di essere stato fra i primi promoter del talentoso Jacopo, con servizi anche su queste colonne: Via Torelli, Bologna, Roma, New York… Venezia. Le peregrinazioni (artistiche) di un talento perugino (perugiatoday.it) e poi Personaggi - Il giovane attore umbro Jacopo Costantini tra cinema e teatro: una carriera di successi (perugiatoday.it), e ancora VISTI PER VOI Per Smanie di Primavera, al Morlacchi, “Almost, Maine” di John Cariani, un bestseller del teatro americano contemporaneo (perugiatoday.it).

Aggiungo che, avendo avuto Jacopo come alunno alle medie, ebbi modo di intuirne l’intelligenza e la versatilità. Questo riconoscimento inorgoglisce Perugia e quanti vogliono bene a questo intraprendente performer, capace di muoversi anche sul palcoscenico con impegno e competenza.