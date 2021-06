Nasce l'Aula Verde della scuola “Villaggio Kennedy”. Vice-sindaco Tuteri: "Studiare all'aria aperta per crescere"

Inaugurata l’aula verde realizzata nel perimetro della scuola “Villaggio Kennedy” di Via Cotani. Il progetto è il frutto della stretta collaborazione tra il personale della scuola, il comitato dei genitori e l’Amministrazione comunale che hanno inteso riqualificare uno spazio, in precedente inutilizzato, per riservarlo alla didattica all’aperto, particolarmente preziosa in tempi di covid-19. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di far vivere ai bambini un luogo non convenzionale dove socializzare, divertirsi e accrescere le conoscenze usufruendo di un ambiente verde a contatto con la natura. Attualmente il Villaggio Kennedy, composto da scuola elementare e scuola dell’infanzia, ospita circa 218 bambini. L'opera è sta finanziata grazie al contributo del Comitato mensa dei genitori e alle somme ottenute, nel Natale pre-covid, dalla vendita dei lavori dei bambini esposti durante il mercatino. Il Comune di Perugia poi ha riqualificato e messo in sicurezza l’area.

Il vice sindaco Gianluca Tuteri ha precisato che l’inaugurazione rappresenta il coronamento di un’unione tra il buon senso dei singoli ed il senso comune. E quando ciò avviene, come nel caso di specie, allora si realizzano opere eccellenti. In sostanza l’aula verde conferma l’idea che i cittadini di buona volontà possono rappresentare un aiuto fondamentale per le Istituzioni, collaborando con loro per il raggiungimento dell’interesse pubblico collettivo.

Parlando oltre che da amministrazione anche da pediatra, Tuteri ha sostenuto che il tempo trascorso all’aria aperta ha per i bambini un grande valore, sia dal punto di vista fisico che educativo. Proprio per questo l’Amministrazione sta lavorando a progetti che prevedono la realizzazione di aule all’aperto per favorire la didattica all’esterno per tutto il corso dell’anno scolastico; ciò infatti rende più forti i bambini e dà loro stimoli in più favorendo l’osservazione degli spazi e la vita in mezzo al verde.