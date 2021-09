Perugia, blitz del Nas: sostanze nocive nell'acqua minerale e irregolarità nello stabilimento, scattano le denunce

Sostanze nocive nell'acqua minerale. A scoprirle i carabinieri del Nas di Perugia, coadiuvati da personale della locale Asl, a seguito dei controlli scattati su segnalazione di un privato cittadino presso uno stabilimento di produzione di acqua minerale ubicato nella provincia del capoluogo umbro.

Le bottiglie di acqua, acquistate e consegnate ai carabinieri dal segnalante, opportunamente repertate, sono state recapitate al locale laboratorio A.R.P.A. che ne ha sottoposto il contenuto ad analisi. Dai risultati è emersa la “non conformità” del prodotto a causa della presenza di agenti tensioattivi superiori ai limiti consentiti dalla legge.

La conseguente verifica eseguita dai militari presso lo stabilimento di produzione dell’acqua minerale in argomento ha consentito di appurare la presenza di irregolarità nelle procedure di pulizia e sanificazione degli impianti. Sono state quindi impartite opportune prescrizioni dalla ASL e denunciati i due legali rappresentanti dell’impresa responsabili per aver messo in commercio alimenti contenenti sostanze nocive.