Due città e centinaia di persone si preparano all'ultimo saluto della giovane studentessa morta in Grecia

Due città si fermano per l’ultimo saluto a Carlotta Martellini, la studentessa di 18 anni morta in un incidente stradale a Mykonos, in Grecia, il 24 luglio scorso. Familiari, amici, compagni di scuola, in tanti si fermeranno domani, 1 agosto, nella piccola chiesa di San Bartolomeo di Solomeo per il funerale della giovane.

Il rito funebre per accompagnare Carlotta Martellini è fissato alle ore 9.30 con la celebrazione presieduta dal parroco don Alessandro Passerini, nel rispetto delle norme anti Covid. La salma (il cui rientro è previsto con il volo di questa notte da Atene) sarà tumulata nel vicino cimitero di Solomeo.

Il Comune di Corciano ha predisposto un piano di sicurezza e di viabilità con un’ordinanza che prevede per sabato prossimo, dalle 8.30 alle 11.30, l’istituzione del senso unico di circolazione in via Curtatone, nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con via della Carboneria e piazza Dalla Chiesa; senso unico anche in via Antinori, nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con piazza Dalla Chiesa e via Teano. Divieto di transito e sosta con rimozione dalle ore 14.30 di venerdì 31 luglio alle ore 12 di sabato 1 agosto in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa.

La polizia greca sta svolgendo accertamenti su quelli che appaiono come gli elementi chiave dell’incidente: auto troppo vecchie (dovevano essere rottamate già da due anni per la legislazione greca), sull'autonoleggio che avrebbe affidato alle ragazze dei mezzi che non avrebbero potuto guidare perché minori di 21 anni, neanche con la deroga a pagamento in quanto nessuna delle giovani aveva la patente da meno di un anno; la pericolosità della strada, molto stretta, con scarse possibilità di manovra incrociando altri mezzi, a picco sulle rocce che sono state la causa della morte di Carlotta, sbalzata dall’auto (senza tettino) mentre dormiva sul sedile posteriore.

Il padre della ragazza ha affidato ad un post su Facebook il suo ringraziamento per la vicinanza che è stata dimostrata alla sua famiglia: “Cari amici, state partecipando al mio dolore in modo davvero speciale e sento il bisogno di scusarmi se non sono riuscito e né riuscirò a rispondere a tutti voi in modo 'diretto', come ho sempre fatto, essendo stato travolto da una miriade di chiamate e di messaggi giuntimi da ogni dove. Comunico che i funerali di mia figlia Carlotta si terranno sabato 1 agosto alle ore 9.30 nella chiesa di Solomeo (Perugia) ove sarò lieto di abbracciare chiunque volesse parteciparvi. Carlotta era una ragazza davvero speciale, credetemi, e, pur nel dolore, sono rimasto colpito e felice per l'affetto dimostratole in modo smisurato da migliaia di persone, tanta è stata l'eco suscitata dalla sua prematura scomparsa. Ringrazio dal profondo del mio cuore l'Ambasciata Italiana presso Atene e tutte le autorità greche che si sono prodigate per offrirmi assistenza e conforto in modo a dir poco encomiabile”.

I compagni di scuola di Carlotta, l’istituto “Giordano Bruno”, la ricorderanno con un lancio di palloncini al termine del funerale e con un serie di iniziative benefiche e di commemorazione nei prossimi mesi, anche in collaborazione con l’istituto scolastico.