L'ultimo saluto a Carlotta Martellini, il funerale fissato per sabato 1 agosto a Solomeo

Il corpo di Carlotta Martellini è ad Atene, a disposizione del medico legale. Terminate le operazioni autoptiche il padre potrà riportare la giovane sfortunata in patria.

Il funerale di Carlotta è stato fissato per sabato 1 Agosto alle ore 9.30 presso la chiesa parrocchiale di San Bartolomeo in Solomeo dal parroco don Alessandro Passerini. Non ci sarà la camera ardente.

Le indagini della polizia greca proseguono con gli accertamenti sulle auto (forse troppo vecchie), sull'autonoleggio (le ragazze non avrebbero potuto guidare quei mezzi perché minori di 21 anni e con la patente da meno di un anno). Anche la strada, stretta, pericoloso, a picco sulle rocce, è al centro di accertamenti da parte della polizia greca.

Dagli accertamenti sarebbe emerso che la giovane era addormentata sul sedile posteriore dell'auto che è volata fuori strada sulla scogliera.