Storie Perugine | Marco Angeloni dona alla Società di Mutuo Soccorso un cimelio del patriota Mario

Marco Angeloni dona alla Società di Mutuo Soccorso un cimelio del patriota Mario. Si tratta del binocolo appartenuto all’eroe antifascista perugino. In una lettera di ringraziamento (per le celebrazioni commemorative intraprese) al presidente Primo Tenca, il pronipote di Paolo, fratello del più famoso Mario, si dichiara lieto di “poter donare il binocolo da lui utilizzato in occasione della battaglia di Monte Pelato in terra di Aragona, ove perse la vita a difesa della legittima Repubblica Spagnola e contro il fascismo”.

Si tratta del binocolo che appare in una foto, conservata ed esposta nella Sede dell’Associazione, in via dei Priori. Lo scatto effigia Mario insieme a un compagno e ad un mulo, poco prima della battaglia. Scrive il donatore Marco: “Riteniamo che Mario e suo padre Publio sarebbero ben felici nel sapere che tale piccolo oggetto, così pieno di significato e di storia, trovi la giusta collocazione insieme ai cimeli risorgimentali, mazziniani e garibaldini presenti in sede, a disposizione dei soci e dei visitatori”.

Riconoscente la risposta di Tenca: “L’offerta ci riempie di orgoglio e gratitudine. Saremo ben lieti di accettare questo cimelio storico. Prometto che avrà la collocazione e la custodia che merita”. Conclude: “Trasmetterò oggi stesso, la tua comunicazione al consiglio della società”.