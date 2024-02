La sentenza - Nullo il mutuo acceso per ripianare i debiti derivanti dagli illeciti della banca

La banca concede un mutuo per ripianare lo scoperto del conto, ma l’esposizione del cliente è frutto di illeciti praticati dalla banca (anatocismo, usura e commissioni solo per fare un esempio) e il giudice blocca tutte le operazioni ingiuntive della banca perché quel mutuo è nullo e l'impresa non deve restituire un centesimo.

È la singolare del Tribunale di Perugia del 2 febbraio del 2024 con la quale è stato annullato un precetto di un istituto di credito, ottenuto su un mutuo fondiario. Il cliente della banca, assistito dall’avvocato Daniele Fantini, aveva ottenuto la liquidità del mutuo per ripianare una esposizione debitoria di un conto corrente. Un mutuo che il cliente aveva poi contestato e “a seguito di una prima causa era stato accertato che il debito del conto corrente era viziato da usura per cui il Tribunale di Perugia, accogliendo le nostre tesi, aveva rideterminato, con altra sentenza, il saldo del conto stesso riconoscendo alla società cliente addirittura un credito di 50.000 euro” ricorda l’avvocato Fantini.

Nella sentenza il giudice afferma che il mutuo solutorio non è di per sé nullo, ma lo diventa quando la somma viene concessa per estinguere esposizioni debitorie da conto corrente inesistenti o peggio ancora illecite.

“Ne consegue che è stato annullato il precetto e il pignoramento è stato fermato – conclude l’avvocato Fantini – Il cliente ha ottenuto il riconoscimento di un credito di 50.000 euro sul conto corrente e l'azzeramento del debito di 222.000 euro derivante dal mutuo fondiario e il salvataggio dell'immobile nel frattempo pignorato”.