Tassi alle stelle: casa all'asta per il mutuo non pagato, transazione tra proprietario e banca evita la vendita all'ultimo minuto

Casa all’asta per un debito di oltre 100mila euro, ma il giudice ordina l’estinzione della procedura esecutiva immobiliare ad appena 4 giorni dalla vendita dell'immobile dopo l’accordo tra banca e proprietari.

I proprietari dell’immobile avevano un debito di 124mila per un mutuo ipotecario pagato solo in parte. La banca, per rientrare della somma, aveva azionato il pignoramento, ottenendo la messa all’incanto del bene. Asta che andava deserta un paio di volte, ma poi complice l’abbassarsi del prezzo di base e la visione dell’immobile da parte di diverse persone, sicuramente sarebbe stata venduta ai primi di luglio.

I proprietari, assistiti dall’avvocato Daniele Fantini, hanno avviato e concluso una trattativa con la banca, riuscendo a strappare un accordo per il pagamento di 24mila euro per estinguere il debito con l’istituto di credito. Dopo la firma dell’accordo, quindi, la banca ha depositato la rinuncia al pignoramento, subito accolta dal giudice Sara Fioroni, con relativa estinzione.

I proprietari, quindi, non dovranno lasciare la casa e si ritrovano ad avere risparmiato 100mila euro rispetto al debito pregresso.

In un periodo in cui le famiglie annaspano con l’aumento dei tassi e le banche che devono fronteggiare il calo di richieste di prestiti e mutui, entrambi i contraenti hanno guadagnato qualcosa.