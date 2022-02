Contratti bancari con il trucco, il giudice "consiglia" la mediazione prima di trovare altre inadempienze più gravi

I contratti derivati finiscono in Tribunale e il giudice fa una proposta unica nel suo genere, invitando la banca a versare una ingente somma alla società che si ritiene danneggiata dalle operazioni bancarie, salvo che gli accordi non contengano prove schiaccianti sul mancato avvertimento agli investitori dei rischi nella sottoscrizione.

La società, assistita dall’avvocato Daniele Fantini, ha sottoscritto un contratto di mutuo per 4 milioni e 400mila euro a tasso variabile (Euribor 6 mesi+1,5%) con ammortamento a 15 anni. Con la stessa banca ha stipulato un accordo sul tasso di riferimento con “due swap plan vanilla, il primo su nozionali 3.300.000 e il secondo nozionali 1.100.000, il primo con tasso fisso di riferimento al 3,82% e il secondo al tasso 3,05%”. La banca, secondo il documento, avrebbe dovuto provvedere a rilevare “i contratti in essere”, valutare il rispettivo “valore corrente sulla base di quotazioni di mercato nella prassi finanziaria e scelte a sua disposizione”.

Secondo la società ricorrente, però, “in siffatte tipologie di contratto occorre verificare, ai fini della liceità dei contratti, se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell’alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti e oggettivamente condivisi, perché il legislatore autorizza questo genere di scommesse razionali sul presupposto dell’utilità sociale”.

Per il giudice, quindi, non essendo “contestato il quantum degli esborsi compiuti dal cliente” ha ritenuto “formulare una proposta conciliativa che contemperi l’interesse alla definizione, anche prima che sia valutata l’ammissibilità delle istanze istruttorie”.

Proposta di conciliazione molto favorevole alla società, con la banca chiamata a versare 650.000 euro alla società per tutti gli abusi e gli indebiti commessi e contestati dalla società, sottolineando sempre che “questi contratti non contengano in modo chiaro tutti gli elementi per capirne la rischiosità”.