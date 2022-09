Musica a tutto volume e schiamazzi, malamovida in piazza Piccinino

Porta Sole e piazza Piccinino sembrano essere diventate le nuove "piazze" predilette della malamovida. Qui sono intervenuti gli agenti della polizia locale e della questura dopo una richiesta di intervento per schiamazzi e musica a tutto volume. Un gruppo di ragazzi, che si trovava sulle scale adiacenti alla chiesa, era stato indicato come il responsabile del caos provocato. I ragazzi sono stati invitati ad abbassare il volume nel rispetto dei residenti. Per uno è scattata la denuncia per ubriachezza molesta, visto che alle richieste aveva risposto continuando del tutto incurante a sparare musica a tutto volume.