Città della Pieve in lutto: "Concittadina morta in ospedale, trasportata per un malore. E' risultata positiva al Covid-19"

Il Comune di Città della Pieve, con un post su Facebook, annuncia il decesso di una cittadina trasportata d'urgenza in ospedale per un malore. La donna è risultata positiva al Covid-19.

L'aggiornamento del Comune su Facebook - "Cari concittadini - scrive il sindaco - , sono profondamente spiacente di dover comunicare che ho ricevuto conferma del decesso di una nostra concittadina presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove era stata trasportata d’urgenza per un malore e dove le è stato, come da protocollo, effettuato il tampone risultato poi positivo al Covid-19. In simili circostanze le parole sono inutili, ci uniamo e stringiamo forte al dolore della sua famiglia".