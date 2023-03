Muore in Ospedale a Spoleto, l'Usl Umbria 2: "Visitato dal cardiologo: fagli esami nessuna indicazione per ricovero urgente in reparto specialistico"

Come richiesto anche dalla Presidente Donatella Tesei la direzione della USL Umbria 2 ha attivato una indagine interna per verificare quanto accaduto il giorno 23 febbraio 2023 quando un paziente 70enne, con presunto infarto in corso, non venne trasferito presso un reparto specialistico ma restò seppur sotto controllo al nosocomio di Spoleto. Il paziente è deceduto e la sua storia è finita sui media anche se ancora non ci sarebbe una denuncia formale dei familiari, ma dopo tanto clamore è probabile che la Procura di Spoleto aprà un fascicolo d'inchiesa automono.

L'Usl Umbria 2 ha fornito alcune giustificazioni che tendono a spingere verso una fatalità: una sorta di aggravamento improvviso rispetto ai dati che erano emersi con delle analisi di rito. Tutto ci può stare ma appare chiaro, dato il caso anomalo e con tanto di finale tragico, che una inchiesta serve anche per capire il livello di assistenza di un nosocomio che serve 65mila abitanti e che, secondo le critiche sollevate dal consigliere Bori (Pd), è' senza cardiologia h24.

Comunuque tornando all'Usl Umbria 2 cosi scrive sul decesso: "Il personale del 118 sin dal primo momento su ambulanza ha praticato un primo ECG che non ha diagnosticato alcun infarto in atto, e durante la permanenza è stato preso in carico dal cardiologo presente a Spoleto fino alle ore 22,00, che ha effettuato tutti gli esami di rito, negativi, e il paziente è stato monitorato di seguito e consultati sia i Cardiologi di Foligno che la UTIC della Azienda Ospedaliera di Terni in seguito ad aumento “aspecifico“ della troponina, che valutando l'ECG, hanno stabilito che non vi era indicazione a ricovero urgente presso reparto specialistici".