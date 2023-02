Muore in casa, la Procura indaga per maltrattamenti. Disposta l'autopsia

La Procura della Repubblica di Spoleto ha iscritto nel registro degli indagati una “persona nota” in relazione alla morte di una donna di 48 anni, trovata senza vita nella sua abitazione in una frazione di Cascia, in provincia di Perugia. L’ufficio guidato da Alessandro Cannevale ipotizza il reato di maltrattamenti. Disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso della donna, disabile e invalida al 100%.

La vittima viveva con un’altra donna, anche lei invalida al 100% con problemi psichiatrici. Per quest’ultima, il personale del 118, intervenuto dopo la richiesta di aiuto lanciata dalla badante, ha disposto il ricovero, evidenziando sul suo corpo diversi lividi. Le indagini in corso, spiega la Procura della Repubblica di Spoleto, sono finalizzate ad accertare le cause del decesso della 48enne e la natura delle ferite riscontrate sul corpo dell’altra donna. Intanto procedono le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Spoleto, anche attraverso accertamenti scientifici all’interno della casa occupata dalla due donne.