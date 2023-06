Perugia, non risponde alla vicina: 48enne trovata morta in casa. Disposta l'autopsia

La vicina di casa chiama preoccupata le forze dell'ordine perché nono ha visto la signora che abita accanto, nella frazione perugina di Castel del Piano. Arrivano i Carabinieri della Stazione di Castel del Piano e i Vigili del fuoco e fanno la triste scoperta: la donna, una perugina di 48 anni è deceduta.

Militari e Vigili del fuoco hanno bussato provando a contattare la donna e quando non hanno ricevuto risposta sono entrati da una finestra, trovando il cadavere. Sul posto sono intervenuti quindi i militari del Nucleo Investigativo del Comando provinciale e della Sezione Operativa della Compagnia di Perugia che hanno eseguito il sopralluogo.

Sia l’esito delle immediate operazioni di polizia giudiziaria sia l’ispezione cadaverica effettuata dal medico legale farebbero presuppore che la donna sia deceduta per cause naturali legate alle già precarie condizioni di salute della stessa.

Il sostituto procuratore di turno ha disposto il trasporto della salma presso l’obitorio dell’Ospedale di Perugia per il successivo esame autoptico al fine di acquisire ulteriori elementi utili a determinare le cause della morte.