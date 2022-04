Muore durante l'operazione per un ago da insulina nei polmoni: indagati 4 medici e 2 infermieri

Un 40enne di Perugia è deceduto dopo un intervento chirurgico al Santa Maria della Misericordia. La Procura di Perugia ha disposto l’autopsia e indagato quattro medici e due infermieri. La notizia è stata riportata dai giornali locali.

L’uomo era entrato in sala operatoria per un intervento chirurgico a Otorinolaringoiatria il 22 aprile. Nel corso dell’operazione l’anestesista si è accorto dell’insorgere di alcune complicazioni e l’operazione è stata fermata. Dagli accertamenti è emersa la presenza di un ago da insulina nei polmoni. Trasferito in Rianimazione è deceduto il 26 aprile.

La Procura ha disposto l’autopsia, fissata per giovedì prossimo da parte del medico legale Massimo Lancia. I due otorini, i due anestesisti e i due infermieri indagati sono assistiti dagli avvocati Maria Bruna Pesci, Giancarlo Viti, Melissa Cogliandro, Ilario Taddei e Riccardo Fasi.