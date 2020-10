Inutili i soccorsi, muore in casa a 37 anni: indagini in corso

Il ragazzo che era con lei ha lanciato l'allarme, ma i soccorsi si sono rivelati inutili. Secondo quanto riportato dalla Nazione Umbria una donna di 37 anni è morta in una casa di via del Giochetto nel tardo pomeriggio di sabato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Perugia e i soccorritori del 118. I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I militari indagano per chiarire i contorni del dramma, seguendo anche la pista dell'overdose. Come spiegato dal quotidiano il pm disporrà l'autopsia.

La famiglia della ragazza, con un comunicato, "ringrazia per i numerosi attestati di vicinanza e cordoglio che sta ricevendo in queste ore da amici e conoscenti. Nell’impossibilità di rispondere a tutti personalmente, chiede di condividere il dolore per la perdita della figlia nel raccoglimento e nel silenzio".

Nella mattinata del dieci ottobre, ad Amelia, una ragazza di 18 anni è stata trovata morta nel suo letto, subito dopo la festa di compleanno.