Tragedia di Natale, viveva solo ed era malato: trovato morto in casa

Una triste storia durante il periodo delle feste di Natale. Muore in casa da solo e viene trovato solo perché i parenti non riuscivano a contattarlo.

Vigili del fuoco, Polizia locale e 118 hanno effettuato l’accesso in un appartamento in via Campo di Marte, residenza di un sessantenne con problemi di salute e che viveva da solo.

L’allarme è stato dato dai familiari che non riuscivano a contattare l’uomo, che è stato trovato morto all’interno dell’appartamento.

I Vigili del fuoco hanno aperto la porta per permettere alla Polizia locale di effettuare un sopralluogo e al personale sanitario del 118 di soccorrere l’uomo, per il quale però non c’era nulla da fare.

Il 60enne aveva problemi di salute e l’ipotesi più accreditata al momento è che abbia avuto un malore e non abbia fatto in tempo a chiamare i soccorsi.