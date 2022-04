Muore a 17 anni, attesa per l'esito dell'autopsia di Maria

Escluso il covid come causa per la morte (il tampone a cui era stata sottoposta al triage del pronto soccorso era negativo), a spiegare l'improvvisa morte di Maria Elia, 17enne di Balanzano, potrebbe essere una polmonite fulminante o un batterio. Per chiarirlo ulteriormente sarà necessario attendere l'esito degli esami istologici sui campioni prelevati durante l'autopsia che si è svolta ieri. La Procura della Repubblica di Perugia, che ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo, ha affidato l'incarico a Donatella Fedeli, mentre per la famiglia, assistita dall'avvocato Antonio Cozza, sono stati nominati Carmine Gallo e Andrea Fornari.

Maria è andata al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia sabato nel primo pomeriggio. Aveva febbre e mal di gola, poi ha iniziato ad accusare problemi respiratori. Nell'arco di poche ore, le sue condizioni sono peggiorate rapidamente e in maniera irreversibile. Tanto da finire in terapia intensiva nell'arco di poco tempo. Ma i tentativi non sono riusciti a scongiurarne la morte.

L'Azienda ospedaliera ha ripercorso le drammatiche 36 ore dall'arrivo alla morte della 17enne, spiegando di aver verficato l'iter diagnostico a cui la giovanissima paziente è stata sottoposta