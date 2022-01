Sfreccia per le vie cittadine a forte velocità: super multa per l'automobilista

I Carabinieri della Stazione di Monte Santa Maria Tiberina hanno fermato e sanzionato un automobilista che sfrecciava per le vie del centro abitato a forte velocità.

I militari hanno effettuato un controllo alla circolazione stradale in via Nazario e hanno sanzionato un 50enne, conducente di un’autovettura di media cilindrata, che circolava ad una velocità superiore ai limiti massimi consentiti e non commisurata alle condizioni di luogo e traffico.

All’uomo è stata comminata una sanzione amministrativa di 118 euro.