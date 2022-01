Pericolo sulle strade, in pochi minuti tre persone fermate dai Carabinieri senza assicurazione auto

I Carabinieri della Compagnia di Assisi hanno fermato e denunciato, in poco tempo, tre persone, sorprese alla guida senza assicurazione dell'auto.

Le tre persone sono state fermate durante i controlli del territorio svolti dai militari e nei loro confronti è scattata la multa da 866 euro ed il sequestro delle macchine.

Un uomo invece, residente in Italia, circolava con un’auto immatricolata in Germania. Per lui una sanzione da 711 euro e mezzo sequestrato ai fini della confisca.

Un altro ancora circolava con una targa modificata, non leggibile e non rifrangente, che è stata sequestrata dai militari; l’uomo poi è stato multato e gli è stato disposto il fermo amministrativo del veicolo.