Spoleto, fine settimana di controlli sulle strade: 53 multe per guida in stato di ebbrezza o con il cellulare in mano

I Carabinieri di Spoleto hanno fermato a San Venanzo e denunciato per guida in stato d’ebbrezza di un cittadino di origine marocchina di 43 anni, trovato alla guida di un furgone con un tasso alcolemico di gran lunga superiore alla soglia consentita, con contestuale ritiro della patente.

Un italiano 49enne e un albanese 23enne, invece, sonos tati segnalati alla Prefettura come assuntori di stupefacenti perché trovati in possesso di piccole quantità di droga.

Nel corso dei controlli sul rispetto delle regole del codice della strada, sono state elevate 53 contravvenzioni per mancato utilizzo della cintura di sicurezza, utilizzo del cellulare alla guida, mancata revisione del veicolo e guida in stato d’ebbrezza.

I militari della Stazione di Spoleto hano anche eseguito un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Spoleto a carico di un ragazzo 34enne di origine rumena responsabile di numerosi reati tra cui violenza sessuale aggravata consumata nel 2011 e 2012.