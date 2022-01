Alla guida con il telefonino o senza assicurazione, raffica di multe dei Carabinieri a Perugia

I Carabinieri della Compagnia di Perugia hanno controllato 158 autovetture e 287 persone, procedendo a elevare 7 sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Le pattuglie della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia, supportati dalle varie stazioni del territorio, hanno svolto un’intensa attività di prevenzione e controllo del territorio, con particolare attenzione alla verifica del rispetto delle norme in materia di circolazione stradale.

Due persone sono state multate per documenti assicurativi non in regola; una per uso telefono cellulare alla guida; una per mancata revisione; uno per mancato aggiornamento della carta di circolazione; uno per guida senza patente e uno per divieto di sorpasso.